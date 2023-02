Vier Helfer aus Oberösterreich unterwegs ins Erdbebengebiet

Am Dienstag reisen 85 Soldatinnen und Soldaten der "Austrian Forces Disaster Relief Unit" (AFDRU) in die Türkei ab, um dort Verschüttete zu retten.

Um 11 Uhr machte sich das Erkundungsteam von Linz-Hörsching aus auf den Weg. In der Hercules C-130-Transportmaschine befand sich das sogenannte Vorkommando des AFDRU in der Stärke von acht Mann. Aus Oberösterreich befinden sich unter den Freiwilligen ein Soldat der ABC-Abwehrkompanie des Panzerstabsbataillon 4 aus Hörsching, zwei Rettungshunde mit Hundeführer der Freiwilligen Feuerwehr Traun und ein weiterer Soldat, der für die IT-Verbindungen zuständig sein wird.

Dieses Vorkommando nimmt mit der vor Ort von UN/EU eingesetzten Einsatzzentrale Verbindung auf und erfährt das Einsatzgebiet für die nachkommenden Soldaten, die nachmittags in Wien abfliegen werden.

Bildergalerie: Helfer aus Oberösterreich unterwegs ins Erdbebengebiet (Foto: Klaus Unterbuchberger) Bild 1/6 Galerie ansehen

"Die rasche Einsatzfähigkeit unserer Soldatinnen und Soldaten zeigt, wie wichtig es ist, für die Bewältigung extremer Situationen Experten mit dem erforderlichen Know-how und das nötige Material dafür bereitzuhalten", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Die Folgen in der Türkei und in Syrien seien verheerend und nach wie vor viele Menschen unter den Trümmern begraben.

"Für uns ist es wichtig dort zu helfen, wo helfende Hände ganz dringend benötigt werden." Das Bundesheer würde daher gemeinsam mit freiwilligen Helfern und mit den örtlichen Rettungsorganisationen bei der Suche nach Verschütteten helfen. "Ich wünsche allen Soldatinnen, Soldaten und Zivilbediensteten für diesen herausfordernden Einsatz viel Kraft. Kommen Sie gesund wieder nach Hause!"

Mehr zum Thema Weltspiegel Weltspiegel Liveblog: Retter suchen weiter nach Erdbeben-Überlebenden Das endgültige Ausmaß der Katastrophe ist weiter unklar, zahlreiche Menschen werden unter Trümmern vermisst. Liveblog: Retter suchen weiter nach Erdbeben-Überlebenden

Der Katastrophenhilfeeinsatz ist nach derzeitigen Planungen für etwa zehn Tage anberaumt. Das AFDRU-Katastrophenhilfeelement ist so strukturiert, dass drei Rette- und Bergegruppen an zwei getrennten Suchorten zum Einsatz kommen können. Sanitäts-, Logistik- und Hygieneexperten des Bundesheeres unterstützen die Retter bei ihrem Einsatz.

Bildergalerie: Beben in der Türkei und Syrien: Das Ausmaß der Katastrophe (Foto: AFP) Bild 1/53 Galerie ansehen

Die "Austrian Forces Disaster Relief Unit" ist das Katastrophenhilfeelement für "Urban Search and Rescue" (USAR) des Österreichischen Bundesheeres. AFDRU wurde, aufgrund der bei internationalen Katastrophenhilfeeinsätzen im In- und Ausland gesammelten Erfahrungen, 1990 aus der Taufe gehoben und war seit 1997 bereits an vielen Einsätzen direkt und indirekt beteiligt, so das Verteidigungsministerium. Das Kontingent besteht aus einem Führungs-, einem Versorgungs- und einem Einsatzelement.

Aufgestellt wird AFDRU erst im Anlassfall aus Freiwilligen des Aktiv- und Milizstandes und wird bei Bedarf durch zivile Spezialisten, wie zum Beispiel Rettungshundeführer, ergänzt. Die Verantwortung für die Aufstellung und Formierung von AFDRU liegt beim Kommando der ABC-Abwehrschule in Korneuburg.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper