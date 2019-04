Er wusste alles

ANDORF. Der Andorfer Gottfried Bauer ist ein Quiz-König. Mit einem fulminanten Auftritt gewann er die TV-Show "Ich weiß alles" und damit 100.000 Euro.

Andorf ist stolz auf sein „Superhirn“: Gottfried Bauer, Sieger bei „Ich weiß alles!“ Bild: ORF

Jubelnd riss Gottfried Bauer die Arme hoch und fiel Star-Moderator Jörg Pilawa um den Hals: Soeben hatte er bei der Eurovisionsshow "Ich weiß alles!" gewonnen und war um 100.000 Euro reicher. Samstagabend wurde es offiziell: Da lief die Aufzeichnung der Show in ORF eins, und wir erlebten hautnah die Glücksmomente des 47-jährigen Innviertlers mit.

Der Außendienst-Mitarbeiter eines elektrotechnischen Unternehmens in St. Martin im Innkreis ist bereits ein Quiz-Profi. Mehrmals stand er knapp vor dem großen Gewinn. Diesmal ist es gut gegangen – nach vier nervenaufreibenden Runden, die er gelassen hinter sich gebracht hat. Da waren seine beiden zehn bzw. 13 Jahre alten Töchter im Publikum aufgeregter.

Schneller am Drücker

Eingangs hatte er es mit Schauspieler Moritz Bleibtreu zu tun bekommen. Gefragt war Komiker Louis de Funès. "Das ,Fachgebiet‘ habe ich zwei Wochen vorher erfahren, ich hab mir alle Filme von ihm angeschaut und mich gut eingelesen", sagt Bauer. Wie hieß der große Louis mit zweitem Vornamen? Germain! Bauer kannte die Antwort, Bleibtreu lag falsch.

In Runde zwei wusste der Innviertler mehr als das Publikum im Studio. Anders als die Zuschauer war Bauer um keine Antwort verlegen, auch nicht, dass man Champignons auf Pferdemist züchtet, nicht auf Styropor oder Moos.

In Runde drei bekam er es mit Armin Assinger, Günther Jauch und ihrer Schweizer Kollegin Susanne Kurz zu tun. Vor der entscheidenden Frage lag er hinten: Welcher Tennisprofi holte 109 ATP-Titel? Das Trio war ratlos, doch Bauer wusste es: Jimmy Connors. Und stand im Finale gegen einen deutschen Konkurrenten.

Da war er bei der letzten Frage schneller am Drücker (siehe unten). Das war der Sieg. Auch die anschließende After-Show-Party brachte der Innviertler souverän hinter sich. Er nutzte die Gelegenheit, sich mit Günther Jauch bekannt zu machen: "Vielleicht mache ich ja noch bei seiner Quiz-Show mit." 2006 hatte Bauer seinen ersten Auftritt als Superhirn. Da scheiterte er in der Millionenshow an der 150.000-Euro-Frage. 2007 gewann er fünfmal beim ATV-Quiz-Champion (Preisgeld 20.000 Euro), 2017 fehlten ihm Sekunden zum Sieg beim ZDF-Quiz-Champion, moderiert von Johannes B. Kerner. Jetzt hat’s geklappt. "Das Schwierigste war, dass wir den Sieg bis zur Sendung für uns behalten mussten", sagt Bauer, der sich sein umfangreiches Wissen als Reiseleiter angeeignet hat. Dazu liest er viel und hört wissenschaftliche Beiträge im Radio.

Am Samstag erfuhren es Freunde und Bekannte bei einer privaten Feier. Vom Kuchen ist noch viel übrig für die heutige Firmenparty. "Den Großteil des Preisgeldes werden wir anlegen, mit dem Rest buchen wir eine Reise auf die Seychellen", sagt er. Auch seiner Frau Renate, einer Lehrerin, würde er bei einer Quiz-Show was zutrauen, "wenn sie nicht zu nervös wäre."

Andorfs Superhirn

In der Finalrunde duellierte sich Gottfried Bauer mit einem deutschen Konkurrenten. Fünf Fragen aus verschiedenen Wissensgebieten mussten sie per Knopfdruck beantworten. Nach vier Fragen stand es unentschieden. Dann ging es um Literatur. „Wer schrieb den Skandalroman ,Lolita‘?“, wollte Moderator Jörg Pilawa wissen. Beide Kandidaten drückten den Knopf, beide hatten die richtige Antwort parat: Vladimir Nabokov (1899–1977), ein russisch-amerikanischer Schriftsteller. Doch Bauer war schneller – und gewann.

