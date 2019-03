Er wollte Verbotenes tun: 17-Jähriger als Einbrecher

BAD SCHALLERBACH. Umfangreiches Geständnis abgelegt.

Sieben Einbrüche in Hotels und Gastronomie- und Gesundheitsbetriebe in den Gemeinden Bad Schallerbach und Wallern/Trattnach konnten nun geklärt werden: Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen wurde gestern von der Polizei überführt. Er legte ein umfangreiches Geständnis ab (nachrichten.at berichtete). Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Als Motiv gab der 17-Jährige den Reiz des Verbotenen an.

Nachdem sich zwischen Dezember 2018 und Februar 2019 die Einbrüche häuften, legten sich Polizeibeamte und Ermittler des Landeskriminalamtes auf die Lauer. Als sich die Beweise verdichteten, klickten für den Beschuldigten die Handschellen.

Erschwerend kam hinzu, dass der 17-Jährige bei zumindest einem Teil seiner Einbrüche eine Schreckschusspistole dabei hatte, die er rechtswidrig von einem Freund erworben hatte. Zudem legte er bei einem Hoteleinbruch in Wallern Feuer. Einen Großteil des erbeuteten Bargeldes setzte er bereits in Alkohol um. Auch hatte er vier gestohlene Alufelgen samt Bereifung bereits über eine Onlineplattform verkauft.

