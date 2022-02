Er will mehr Licht in die Krebsforschung bringen

"Meine Vision ist es, durch Forschung mehr Licht in das Schrecksgespenst Krebs zu bringen", sagt Sebastian Diethör. Das könne etwa durch Therapiemethoden geschehen, die Physik und (Molekular-)Biologie vereinen. Der 27-jährige Linzer studiert im Master Biophysik an der Johannes Kepler Universität. Zuvor hat er ebendort das Bachelorstudium Technische Physik absolviert. Eine seiner beruflichen Stationen für einen Sommer war das Landeskrankenhaus Salzburg, wo Sebastian Diethör an der Abteilung für Radioonkologie tätig war. "Dort gibt es für jeden Krebspatienten Bestrahlungspläne. Ich habe getestet, ob sie korrekt sind", sagt der junge Techniker.

Ursprünglich wollte er "irgendetwas mit Biologie" machen, am besten Vögel erforschen. "Wir hatten zu Hause Vögel, und ich habe viele Bücher dazu gelesen", begründet das der 27-Jährige.

Seine vielfältigen Interessen spiegeln sich auch in der Freizeit wider. Sebastian Diethör zeichnet, liest und schreibt gerne. Zudem spielt er Videospiele.

„Traumberuf Technik“

Auch heuer findet der „Traumberuf Technik“ wieder virtuell statt. Am Mittwoch, 2. März, können AHS-Schüler der sechsten und siebten Klassen von 9 bis 11 Uhr in die digitale Welt der technischen Berufe eintauchen und erhalten in 22 Workshops detaillierte Infos zu Ausbildung und Studien an der Linzer Johannes Kepler Universität und den Fachhochschulen Oberösterreichs. Die OÖN unterstützen die Initiative der Kepler-Universität und der Fachhochschule Oberösterreich, ebenso der Landesschulrat und die Wirtschaftskammer OÖ.

Web-Tipp: www.traumberuftechnik.at