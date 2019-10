"Er suchte gezielt Opfer, die schwächer waren als er"

"Meine Mandantin traut sich nicht mehr, über den Linzer Hauptbahnhof zu gehen. Für sie ist das die Hölle", betonte gestern die Opferanwältin der 18-Jährigen in ihrem Schlussplädoyer.

Die junge Frau war heuer im Jänner von Mario G. (29), einem bereits einschlägig verurteilten, aber 2016 bedingt entlassenen Sexualstraftäter auf dem Bahnhof angesprochen worden. Er sei "Polizist" und das junge Mädchen müsse mit ihm in sein Auto zur "Drogenkontrolle" mitkommen, forderte er damals – und stand selbst unter dem Einfluss der Aufputschdroge MDMA.

"Sie hat das getan, was jeder normale Bürger tun würde, sie hat der Anweisung des vermeintlichen Polizisten Folge geleistet", so Staatsanwalt Philip Christl.

Im Auto soll der 29-Jährige dann über sein Opfer hergefallen sein. Der Angeklagte sprach hingegen davon, der Sex sei "einvernehmlich" gewesen. Als Untermauerung für diese Behauptung fand sich im Akt diese Aussage des Opfers bei der ersten polizeilichen Einvernahme: "Ich glaube, dass es für ihn keine Vergewaltigung war, weil ich mich nicht gewehrt habe." Dies sei psychologisch allerdings gut zu erklären, sagte der Staatsanwalt: "Es gibt Opfer von Sexualstraftaten, die die Schuld zuerst nicht beim Täter, sondern bei sich selbst suchen." G. habe gezielt nach Opfern gesucht, "die schwächer waren als er".

"Er wollte Macht ausüben"

"Es war völlig klar, dass sie auf dem Rücksitz keine Chance gegen ihn hatte, um aus dem Auto zu klettern", sagte Richterin Margit Kreuzer, die Senatsvorsitzende bei der Urteilsverkündung. Das Gericht berief sich auf die Aussagen der Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner, die bei dem Kampfsportler eine psychische Störung festgestellt hatte. "Es kam dem Angeklagten darauf an, Dominanz und Macht auszuüben." Deshalb sprach das Gericht nicht nur eine zwölf Jahre lange Haftstrafe aus, sondern verfügte ein weiteres Mal die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. "Die jahrelange Therapie, die er bereits bekommen hat, sollte ihn festigen, doch sie brachte keinen Erfolg", so die Vorsitzende. Es sei eindeutig, dass von dem Mann eine Gefahr ausgehe, daher sei die Einweisung erforderlich.

Neben der Sex-Attacke auf dem Bahnhof hatten die Ermittler herausgefunden, dass der Mann noch weitere Sexualdelikte verübt haben soll. So soll er in der Linzer Altstadt eine Jugendliche zum Oralverkehr genötigt haben, ebenso mit der Drohung, er sei Polizist und er werde das Mädchen ansonsten wegen Drogenkonsums anzeigen, wenn sie aufhöre, ihn zu befriedigen.

Der Angeklagte meldete volle Berufung gegen das Urteil an: nicht rechtskräftig. (staro)

