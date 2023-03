Er schrieb die Landes-Chronik Oberösterreich: Rudolf Lehr ist tot

Lehr war ein Vierteljahrhundert, von 1968 bis1993, Stellvertretender Chefredakteur der OÖNachrichten.

Als Buchautor hat er sich mit zahlreichen Werken über die Geschichte und Bergwelt Oberösterreichs verdient gemacht. Schon in der Pionierzeit des Fernsehens beschäftigte er sich mit zeitkritischen Themen und erhielt 1968 für einen Film über die Erziehung taubstummer Kinder den Fernsehpreis der österreichischen Volksbildung. Sein bekanntestes und erfolgreichstes Buch, die „Landes-Chronik Oberösterreich“, ist in einer Auflage von 95.000 Exemplaren erschienen und in vielen oberösterreichischen Haushalten zu einem Standardwerk geworden.

