Es war am allerersten Tag seines Studiums. Florian Lindinger saß im Bus zur Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, zufällig hatte er seine Cousine getroffen. Sie hatte eine junge Frau dabei: Simone Störinger. Auch sie begann an diesem Tag ihr Lehramtsstudium, ebenfalls in Englisch. Beide waren sich auf Anhieb sympathisch und beschlossen, gemeinsam die ersten Schritte durch das unbekannte Terrain zu wagen. Aus Tagen wurden Wochen, Monate und Jahre.