Er holt 700 Schwimmer nach Wels

Am Pfingstwochenende kämpfen 700 Schwimmerinnen und Schwimmer aus neun Nationen im Welser Welldorado um Medaillen. Das internationale Speedo-Meeting ist der jährliche Veranstaltungshöhepunkt der Schwimmabteilung des Welser Turnvereins. Und seit mehr als 30 Jahren liegt die Organisation in den Händen von Mario Peneder. Der 57-Jährige gilt als der „Schwimmkönig“ von Wels, der pro Woche zwischen 20 und 30 ehrenamtliche Stunden in den Sport investiert. „Ich selbst war ein Spätberufener und habe erst mit 17 Jahren mit dem Schwimmen begonnen, mit 21 wurde ich Trainer und bin es seit 36 Jahren, wobei ich mittlerweile vorwiegend in der Organisation tätig bin“, betont Peneder, der sich auch um die Öffentlichkeits- und Pressearbeit kümmert und an vielen Wochenenden im Jahr bei diversen Wettkämpfen dabei ist.

Nachwuchssorgen hat der Verein keine, ganz im Gegenteil, es müssen sogar Kinder abgewiesen werden. Derzeit trainieren 175 Nachwuchssportler im Welldorado, die von bis zu zwölf Trainern instruiert werden. Der Verein gehört hierzulande zu den erfolgreichsten mit vielen oberösterreichischen und österreichischen Meistertiteln. Auch beim Speedo-Meeting haben die Welser Athleten gute Chancen auf Stockerlplätze in den verschiedensten Klassen.

Die Trainingsbedingungen für die Nachwuchsschwimmer sind in Wels sehr gut. „Wenn ich mir aber etwas wünschen dürfte, dann wäre das ein eigenes Becken für unsere Sportler“, sagt Peneder, der am Magistrat Wels in der Abteilung Kinderbetreuung arbeitet.

Ganz wichtig ist ihm, dass „die Kinder mit Freude dabei sind, denn der Druck, den sie in der Schule haben, ist oft gewaltig“. Obwohl Schwimmen ein Einzelsport ist, versuche er, eine Mannschaft zu formen. Dazu beitragen soll auch das jährliche Trainingslager in Italien. Unser Nachbarland ist übrigens die Lieblingsdestination von Peneder: „Ich sammle in Italien Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern, 60 der rund 140 habe ich bereits besucht.“

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at