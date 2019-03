Er hat viele aus dem Wasser gezogen

Josef Leichtfried war zwölf Jahre Präsident von Oberösterreichs Wasserrettung.

Josef Leichtfried, Wasserrettung Oberösterreich Bild: Wasserrettung

Mit der Anrede „Mein teurer Freund“ begrüßte der frühere Landeshauptmann Josef Pühringer stets seinen Namensvetter Josef Leichtfried – wohl wissend, dass der Präsident von Oberösterreichs Wasserrettung immer bereit war, um für notwendige Mittel für „seinen“ gemeinnützigen Verein zu kämpfen.

Bereits vor vier Jahren wollte der gelernte Ofensetzer nicht mehr zur Wahl für das höchste Amt in der Wasserrettung antreten. Damals gelang es seinem nunmehrigen Nachfolger Gerald Berger noch, ihn zu einer letzten Amtsperiode zu überreden. Nun, nach 27 Jahren in ehrenamtlichen Leitungsfunktionen, nahm der gebürtige Mostviertler endgültig seinen Hut.

Geboren wurde Leichtfried 1949 in Waldamt in der Gemeinde Ybbsitz. Elf Jahre später übersiedelten seine Eltern nach Vorchdorf, wo sie ein Bauernhaus gekauft hatten. Im Alter von 22 Jahren trat Leichtfried der Feuerwehr Lederau bei und brachte es dort bis zum Kommandanten. 1979 zog er für die Volkspartei in den Vorchdorfer Gemeinderat ein, wo er – wie bei der Feuerwehr – noch heute aktiv ist.

Leichtfrieds Sportbegeisterung – er ist geprüfter Landesskilehrer, ÖSV-Kampfrichter und Rettungsschwimmer – sowie sein zweiter Beruf als Badewart im Freibad Vorchdorf brachten ihn 1983 zur Wasserrettung. Wie viele Stunden er sich dabei unbezahlt engagierte, ist nicht mehr belegbar. 2005 übernahm Leichtfried die Aufgabe, die Zusammenarbeit mit der südböhmischen Wasserrettung zu koordinieren. Daraus entstanden nicht nur Kooperationen bei Ausbildungen und Einsätzen, sondern auch enge Freundschaften mit den Kameraden jenseits der Grenze.

2007 wurde der zweifache Vater erstmals zum Präsidenten der Wasserrettung gewählt. „Im Umgang stets freundlich und entgegenkommend, in der Sache aber hartnäckig und ausdauernd“ – so haben ihn viele kennengelernt. „Josef Leichtfried hat über Jahrzehnte die Wasserrettung geprägt und damit einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit der Menschen in Oberösterreich geleistet“, so ein Wegbegleiter.

