Acht Schüsse in zwölf Sekunden und dann minutenlanges verzweifeltes Flehen des Anrufers, wo denn die Polizei bleibt. Er weiß, dass seine Schwester getroffen und verblutend in ihrem Haus am Boden liegt. So brach am Montag die harte Realität dieser Bluttat mit voller Wucht über den Großen Schwurgerichtssaal am Straflandesgericht Graz herein. Die Geschworenen, die über Rene P. (34) richten sollen, wurden zu Ohrenzeugen. In den quälenden Minuten, die das Band läuft, ist lautes Weinen im Saal zu