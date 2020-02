Wer ihn kennt – und das sind viele Menschen –, glaubt es kaum: Dass Fritz Fiausch am Montag 80 Jahre alt wird, ist dem gebürtigen Steirer, der seit Jahrzehnten in Linz und Seewalchen zu Hause ist, nämlich überhaupt nicht anzusehen. Das liegt daran, dass dieser Mann mit so vielen Eigenschaften den Sport und die Lebensfreude stets sehr groß geschrieben hat.