Messerattacke nach Fest: 16-jähriger Tatverdächtiger wurde ausgeforscht

Nachdem er auf dem Heimweg vom Zeltfest in Eschenau in der Nacht auf Sonntag von einem bisher unbekannten Messerstecher schwer verletzt worden war, befand sich der 16-jährige Gabriel H. am Dienstag nach seiner Notoperation weiter auf dem Weg der Besserung. "Er hätte sterben können, wenn ihm ein Autofahrer nicht geholfen hätte", zeigt sich die Mutter des Lehrlings im OÖN-Gespräch dankbar. Ihr Sohn müsse aber weiterhin starke Schmerzmittel nehmen.

Fortschritte brachten indes die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Ein Tatverdächtiger, ebenso 16 Jahre alt, sei ausgeforscht worden, bestätigte die Welser Staatsanwältin Barbara Rumplmayr. Dieser wurde gestern einvernommen, befand sich auf freiem Fuß. Identifiziert werden konnte der Jugendliche anhand eines Handyvideos, das der niedergestochene Lehrling offenbar noch vor der Tat aufgenommen hatte und das auf die Plattform Snapchat hochgeladen worden war.

Hintergründe völlig unklar

Die Hintergründe der Bluttat sowie das Motiv seien aber weiterhin völlig unklar, sagte Rumplmayr. Die Attacke geschah laut dem Opfer völlig unvermittelt. Es seien noch weitere Ermittlungen erforderlich, so die Sprecherin der Anklagebehörde. Ob versuchter Mord oder "nur" absichtliche schwere Körperverletzung vorliege, "werden die weiteren Ergebnisse zeigen."

Tatort ist 300 Meter vom Zeltfest entfernt. (laumat)

"Er kennt ihn nicht"

Wie berichtet, war es am Sonntag gegen vier Uhr früh, als der alkoholisierte 16-Jährige das Zeltfest verließ und sich zu Fuß auf den Nachhauseweg machte, nach 300 Metern Marsch zu dem Messerangriff gekommen.

"Mein Sohn wollte nach dem Fest seiner besten Freundin entgegengehen", schildert seine Mutter. Auf der Straße sei er einem jungen Pärchen begegnet. "Mein Sohn kennt sie nicht. Er sagt, dass er sie vorher noch nie gesehen hat."

In der Finsternis habe der 16-Jährige die Taschenlampe auf seinem Smartphone aktiviert. Offenbar habe er dabei auch die Handykamera eingeschaltet und den Burschen und das Mädchen aufgenommen. Ob aus Absicht oder per Zufall, das steht nicht fest. Denn das Opfer behauptet, sich kaum an den Vorfall erinnern zu können. Warum der Clip auch auf Snapchat landete, "weiß mein Sohn nicht mehr."

Der 16-Jährige konnte aber, als er wieder vernehmungsfähig war, den Ermittlern den Verdächtigen sowie das Messer beschreiben. Die Tatwaffe ist bisher allerdings noch nicht gefunden worden. Dem Vernehmen nach bestreitet der Tatverdächtige, zugestochen zu haben. Allfällige Motive interessieren die Mutter des Opfers ohnehin nicht: "Es gibt keinen Grund für so eine Tat, egal, was davor war."