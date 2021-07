"Aufnahmetest Humanmedizin 2021 für die Medizinische Fakultät der JKU" steht in großen Lettern auf den Leinwänden vor der Messehalle 21 in Wels. Bereits um 7.30 Uhr sind die ersten Prüfungskandidaten vor Ort, reihen sich in zugeordneten Zeitabständen in die Warteschlange vor dem Eingang ein. "Hast du viel gelernt?", fragt eine junge Frau eine Mitstreiterin beim Eingang. "Täglich! Ich bin froh, wenn der Test heute Abend vorbei ist", antwortet diese.