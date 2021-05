Entlaufener Stier von Polizei erschossen

Aus einer Weide in der Gemeinde Roßbach (Bezirk Braunau) sind am Samstag zwei Stiere ausgebrochen. Um die Tiere wieder einzufangen, rückten die Freiwillige Feuerwehr Fraham mit 15 Personen und mehrere Polizeibeamte aus. Während sich ein Tier relativ problemlos in eine Pferdeweide treiben ließ, reagierte der zweite Stier aggressiv. Nachdem er sich weder einfangen noch beruhigen ließ und sogar auf seine Besitzer losging, musste die Polizei – in Absprache mit dem Landwirt – das Tier letztendlich erschießen.

Für Christoph Baier, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Fraham und seine Kollegen war es ein ungewöhnlicher Einsatz, "den man so auch nicht trainieren kann. Zum Glück sind einige unserer Kameraden selbst Landwirte. Sie haben ein gutes Gespür für die Tiere und können deshalb einschätzen, ob es nur Angst hat oder aggressiv ist", sagt Baier, der sich in den vergangenen Jahren an kein ähnliches Ereignis erinnern kann. "Dabei haben wir sehr viele landwirtschaftliche Betriebe und Weiden in unserer Gegend."