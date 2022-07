Entkräftete Tschechen wurden nach Klettertour aus misslicher Lage gerettet

Eigentlich hätten es ein paar schöne Tage werden sollen, doch es kam anders. Eine Frau (48) und ein Mann (39) aus Tschechien reisten Ende Juni nach Hallstatt, um dort Urlaub zu machen. Beide hatten alpine Erfahrung und wollten am Freitagmorgen den Seewand-Klettersteig begehen. Der Klettersteig hat eine Wandhöhe von rund 750 Metern und zählt zu den schwierigsten und längsten in den Ostalpen.

Um 8 Uhr kletterten die beiden – obwohl der Durchzug einer Kaltfront mit teils starkem Regen angekündigt war – los. Die nordseitig exponierte Wand war zu diesem Zeitpunkt noch nass. Viel zu langsam kamen die beiden voran. Vor allem die Frau war müde und hatte leichte Schmerzen im Knie. Den Punkt "Seit 1881" (Seehöhe 1250 Meter), was exakt der Wandhälfte entspricht, erreichten die beiden erst um etwa 14 Uhr. Normalerweise benötigt man dafür rund zwei Stunden. Dennoch kletterten sie weiter bis zum "Fledermausbiwak" (1320 Meter). Dort erkannten sie die Ausweglosigkeit und kletterten wieder ab. Noch am Stahlseil des Klettersteigs gesichert glaubten sie weit abseits einen Pfad zu erkennen und steuerten ihn an. Der Pfad war aber nur ein Gamswechsel und führte die beiden in unwegsames Steilgelände. Um 16.30 Uhr setzten die beiden entkräfteten Kletterer schließlich einen Notruf ab und schilderten ihre missliche Lage.

Ein Alpinpolizist, der fließend tschechisch spricht, dolmetschte. Nachdem sich die Wetterlage und die Sicht besserten, gelang es der Hubschraubercrew gegen 18.15 Uhr, die beiden Kletterer am kurzen Gehänge zu retten und ins Tal zu fliegen. Glück für die Tschechen, denn eine terrestrische Rettungsaktion hätte wegen der Verhältnisse und des Geländes in den Abend- und Nachstunden nicht stattfinden können – sie hätten bis in die Morgenstunden ausharren müssen. Die Kletterer, die ärztliche Hilfe ablehnten, wurden nach ihrer Rettung zu ihrem Auto gebracht.