Entflohener Häftling in Wels verhaftet

Ein unter anderem wegen schweren Raubes und Einbrüchen vorbestrafter 37-Jähriger flüchtete am 6. April nach einem Arbeitsausgang in Linz. Eine Sofortfahndung nach dem Flüchtigen verlief damals negativ. Es wurde durch das Landesgericht Linz deshalb ein EU-Haftbefehl erlassen. Die Fahndung war gestern erfolgreich. Der Mann wurde kurz vor 17 Uhr in Wels durch Beamte des EKO Cobra festgenommen. Er wurde wieder in die Justizanstalt Linz zur Verbüßung seiner Reststrafe von einem Jahr sechs Monaten und 23 Tagen verbracht.