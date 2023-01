Ennserin schreibt Briefe gegen die Einsamkeit

Viele ältere und alleinlebende Menschen leiden an Einsamkeit. Dagegen helfen Besuche, Telefonate, aber auch Briefe. "Die Zeilen ermöglichen den Kontakt zur Außenwelt– und können sogar motivieren, wieder mehr hinauszugehen", sagt Lydia Ruckensteiner aus Enns. Sie liebt das Schreiben – und gibt diese Leidenschaft in Kursen und bei "Schreibspaziergängen" weiter. Außerdem verfasst sie sogenannte "Lebensfreudebriefe" an ältere und einsame Menschen.