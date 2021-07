24-Jähriger nach Schlangenbiss gestorben

Gebissen wurde der 24-Jährige von einer Hornviper. Diese gilt als eine der giftigsten Schlangen Europas gilt. Am Mittwoch dürfte dem Mann, der als erfahrener Schlangenzüchter gilt, beim Füttern ein Fehler unterlaufen sein. Laut Medienberichten nahm er das Tier aus dem Terrarium und drehte sich kurz weg. In diesem Moment biss die Hornviper den Mann in den Handrücken. Experten raten dringend, Hornvipern beim Füttern nicht aus ihrer gewohnten Umgebung zu nehmen.

Die Freundin des Mannes und ein Bekannter befanden sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung und alarmierten sofort die Rettung. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und starb dort am Donnerstag.

In der Wohnung fanden Polizisten auch zwei Tigerpythons, eine der Schlangen ist rund drei Meter lang. Für ihre Haltung hatte der Mann eine Genehmigung, für die Hornviper allerdings nicht.