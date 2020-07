Engstelle: Suchtgiftlenker und Alkolenker stritten und prügelten

Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten und ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land begegneten sich mit ihren Pkw auf einer Fahrbahnkuppe in der sehr eng verwinkelten Theresia-Helmstraße in Neuzeug. Keiner der beiden Fahrzeuglenker machte Anstalten auszuweichen. Der 54-Jährige stieg zu einem kurzen "Wortgeblänkel" aus. Anschließend stieg er wieder in sein Auto, um zum Ausweichen ein Stück zurück zu fahren. Dabei fuhr er gegen einen Absperr-Poller samt Kette. Der 28-Jährige fuhr nach, ohne die vorgesehene Ausweichstelle zu nutzen.

Daraufhin stiegen beide Fahrzeuglenker neuerlich aus und der 28-Jährige trat gegen die Seitenwand des Pkw seines Kontrahenten. Der 54-Jährige wollte dann die durch den Tritt entstandene Delle fotografieren, woraufhin sein Gegner in Rage geriet und ihn zu Boden stieß. Der 54-Jährige wurde verletzt, er musste im Krankenhaus Steyr ambulant behandelt werden.

Ein beim 54-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,94 Promille Alkoholgehalt. Beim 28-Jährigen wurden Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt. Ein freiwilliger Harntest verlief positiv und die in der Folge durchgeführte klinische Untersuchung ergab eine deutliche Beeinträchtigung.

Beiden Lenkern wurde der Führerschein abgenommen.