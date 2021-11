Energy Globe World Award: Acht Preise für eine lebenswerte Zukunft

"Wir hatten noch nie so gute Projekte wie heuer und noch nie so viele Einreichungen zum Energy Globe World Award wie in diesem Jahr", sagt Gründer und Initiator Wolfgang Neumann aus Gmunden.

187 Länder haben rund 3000 nachhaltige Projekte ins Rennen geschickt, von denen 25 Nominierte in fünf Kategorien (Earth, Fire, Water, Air, Youth) ausgewählt wurden. In Glasgow wurden gestern die Sieger gekürt. Es waren letztlich acht statt der geplanten fünf, weil in der Kategorie Fire gleich drei "sensationelle Projekte" ausgezeichnet wurden, wie Neumann im OÖN-Gespräch erzählt. "Diese Projekte waren mit am spannendsten, weil sie sich mit der Frage der Energiegewinnung beschäftigen."

Beim deutschen Siegerprojekt aus der Kategorie Energie aus geht es darum, wie man Sonnenstrom speichert. Bei dem Projekt, das von Siemens entwickelt wurde, wird Strom in Wärme umgewandelt und gespeichert. Wird Strom gebraucht, wird die gespeicherte Wärme genutzt, um Generatoren anzutreiben. Beim prämierten Projekt aus Spanien wird Sonnenlicht in flüssige Energie umgewandelt. "Hier wird aus Wasser und Kohlendioxid Methanol erzeugt, also flüssiger Treibstoff", sagt Neumann. Das dritte siegreiche Projekt in der Kategorie Fire kommt aus Australien, wo ein Wellenkraftwerk entwickelt wurde. "Hier wird rund um die Uhr Strom erzeugt, weil die Wellen niemals Pause machen."

"Wir wollen mit dem Energy Globe World Award positive Lösungen aufzeigen und umsetzen", sagt Neumann. Alle seien gefordert, denn "schließlich hat die Veränderung der Konsument in der Hand".

Wer sich im Detail über die in Glasgow ausgezeichneten Projekte informieren will, findet alles Wissenswerte im Internet unter www.energyglobe.info