Energy Globe: Über 2000 Projekte aus 189 Ländern

Auch heuer, im 22. Bestandsjahr des Energy Globe, wurden wieder mehr als 2000 Umweltprojekte aus 189 Ländern eingereicht, die nun von den Experten und der Jury unter dem Vorsitz von Maneka Gandhi bewertet werden.

Die Kriterien sind: Auswirkungen auf die Umwelt, Kosten/Nutzen, Innovation und Multiplizierbarkeit. Schwerpunkte dieser umfassenden Initiative aus Oberösterreich sind heuer Maßnahmen gegen die Verödung von fruchtbarem Land: Wie kann man den Trinkwasser- und Energiebedarf optimieren, nachhaltig Lebensmittel produzieren, Müll vermeiden und Emissionen reduzieren?

Die Verleihungen erfolgen dann im zweiten Halbjahr in Österreich in allen Bundesländern, in allen 189 teilnehmenden Ländern sowie als Energy Globe World Award. Alle Infos findet man unter www.energyglobe.info

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.