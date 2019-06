Energy-Globe: Braunauer HTL-Schüler unter den Gewinnern

Gestern wurde die Österreich-Ausgabe des Awards im PowerTower der Energie AG in Linz in sieben Kategorien überreicht. Der Gesamtsieg ging heuer nach Vorarlberg: Dort wurde rund um die Bregenzer Schule Schendlingen ein verkehrsfreier Raum eingerichtet.

In der Kategorie Jugend wurden Schüler der HTL in Braunau ausgezeichnet. Sie konnten mit ihrem Projekt "Humanenergy" überzeugen. Bisher mussten die Batterien von Herzschrittmachern regelmäßig operativ erneuert werden. Die Schüler haben für dieses Problem eine Lösung entwickelt: Eine Glukosebrennstoffzelle wandelt körpereigenen Zucker in elektrische Energie um, wodurch diese Eingriffe überflüssig werden sollen.

In der Kategorie Luft wurde der Verkehrsverbund Kärnten prämiert: Ein Mobilitätskonzept motiviert die Mitarbeiter zweier Unternehmen zum Umstieg auf den öffentlichen Verkehr. Ein E-Bus bindet den Standort an den nächsten Bahnhof an.

Kategorie Feuer: Heuer zwei Gewinner

In der Kategorie Wasser wurden die Wiener Firma Verteco für ein System zur Wasserreinigung ausgezeichnet. In der Kategorie Feuer gab es heuer zwei Gewinner: das Unternehmen eologix, das neue Temperatursensoren für Windkraftanlagen entwickelt hat, und die Audi Tuning Vertriebs GmbH in Niederösterreich für ein neues Heiz- und Kühlsystem. Der Sieg in der Kategorie Erde ging an die Stadt Salzburg. Dort wurden bei der Sanierung einer Siedlung alle Gebäude energetisch verbessert und dadurch der Energieverbrauch um 60 Prozent gesenkt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.