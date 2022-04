"Energieverbrauch ist ein sehr emotionales Thema"

"Faszinierend, was es hier schon alles gibt" hört man von allen Seiten in den Gängen der Messehallen in Wels. Tausende strömen von einer Halle der Energiesparmesse "WeBuild" in die nächste, zahlreiche Broschüren und Informationsmaterial unter dem Arm.

Jene Bereiche, in denen es um erneuerbare Energien geht, sind besonders gut besucht, ein Durchkommen ist nur schwer möglich. "Energieverbrauch ist derzeit ein sehr emotionales Thema. Die Leute suchen verzweifelt nach guten Alternativen und das merken wir: Pellets, Holz, Photovoltaik-Anlagen – an diesem Wochenende können sich die Leute bei den 250 Ausstellern über alles informieren", sagt Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels.

OÖ Heute: Wegen der explodierenden Energiepreise wollen offenbar immer mehr Menschen auf Alternativen umsteigen. Das hat sich auch durch den Ansturm bei der Energiesparmesse in Wels geziegt.

Obwohl fast zwei Drittel weniger Aussteller an diesem Wochenende in Wels sind, rechnen der Geschäftsführer und die Messeleiterin Petra Leingartner mit fast derselben Anzahl an Gästen wie vor zwei Jahren: "Der Bereich Sanitär und Bad ist ein bisschen weniger geworden, dafür liegt in diesem Jahr der Fokus auf der Sparte nachhaltige Energie und Energiewende", sagt Leingartner.

Zukunftsthemen für Junge

Dass dieser Bereich besonders die Jugend interessiert, zeigt sich auch bei den Besuchern. "Auch wenn wir im Alter von 17 und 18 noch nicht ans Hausbauen denken, so sind erneuerbare Energieressourcen und Nachhaltigkeit Themen, mit denen wir uns auch in der Schule sehr intensiv beschäftigen", sagt eine Schülerinnengruppe der HLW Bad Ischl.

"Siehst eh, das ist fast besser, das sollten wir uns überlegen", sagt ein älteres Ehepaar, während es unterschiedliche Dämmmaterialien durchschaut. Wenige Meter weiter lauscht das Publikum gespannt einem Vortrag über Wärmedämmung und Wohnraumbelüftung. "Die aktuelle Lage – auch im Hinblick auf die Ukraine-Krise – zeigt uns, dass wir aus der Abhängigkeit rauskommen und sorgsam mit unseren Ressourcen umgehen müssen", sagt Umweltministerin Leonore Gewessler, die der Energiesparmesse gestern ebenfalls einen Besuch abgestattet hat. (kap)