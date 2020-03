Energiesparmesse als riesiger Marktplatz für nachhaltige Technologien

Egal ob Neubau, Renovierung, Sanierung oder Modernisierung: Bauherren finden auf der WEBUILD Energiesparmesse Wels Anregungen, wie sie ihr Heim gestalten können. In drei Themenbereiche unterteilt, werden von 781 Ausstellern die Neuheiten für Bau, Bad und Energie vorgestellt. Von Alarmsystemen, Bädern, Baustoffen, Fenstern, Heizsystemen, Inneneinrichtung, Saunen über Photovoltaik und Wärmedämmung bis zu Zäunen und Zentralstaubsaugeranlagen ist auf der Messe für alle Interessen etwas dabei.

Das Haus der Zukunft wird intelligent, unter dem Schlagwort "Smart Living" geht es um die Vernetzung – vom Kühlschrank bis zur Alarmanlage. Die Energie für das Haus der Zukunft ist nachhaltig. Photovoltaik ist ein wichtiger Bestandteil der dezentralen Energieversorgung. Öl und Gas treten bei der Raumwärme in den Hintergrund. Rund 70 Aussteller zeigen in Wels die neuesten Entwicklungen aus dem Bereich der Heiztechnik auf.

Öffentliche Anreise

Die Veranstalter empfehlen für die Anreise den öffentlichen Verkehr. Die ÖBB bieten ein Kombiticket sowie einen kostenlosen Zugshuttle vom Hauptbahnhof direkt ins Messegelände. Details finden Sie im Internet unter www.energiesparmesse.at

Die OÖNachrichten auf der Energiesparmesse

Schauen Sie bei Ihrem Besuch auf der Energiesparmesse auch bei den Ständen der OÖNachrichten vorbei (Stand 170 in Halle 8 und Stand D450 in Halle 21) und nutzen Sie Ihre Gewinnchancen:

Besuchen Sie uns an unserem Hauptstand 170 in Halle 8 oder an unserem zweiten OÖN-Stand D450 in Halle 21 und nehmen Sie sich Zeit, um bei einem unserer aktuellen Gewinnspiele mitzumachen: Sie haben hier die Chance, einen neuen VW T-Cross sowie einen Urlaub beim Narzissenfest im Ausseerland-Salzkammergut zu gewinnen. Beim KinderNachrichten-Gewinnspiel verlosen wir einen Kurzurlaub ins Legoland-Deutschland-Resort für zwei Erwachsene und zwei Kinder.

Darüber hinaus sind tolle Sofortpreise wie leckere Kokosbusserl von naschmax oder OÖN-Cuttermesser (alles, solange der Vorrat reicht) garantiert!

Vorbeugende Maßnahmen wegen Coronavirus

Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf die Organisation der Welser Energiesparmesse. Die Veranstalter stehen im täglichen, engen Kontakt mit den Landesgesundheitsbehörden. Gemeinsam mit den lokalen Behörden werden mehrere Vorsichtsmaßnahmen, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen wurden, umgesetzt:

Desinfektionsspender bei allen Toiletten und zentralen Punkten am Messegelände.

Laufende Desinfektion der gesamten Toiletten und Türschnallen durch extra geschultes Personal.

Die Reinigungshäufigkeit in den Sanitärbereichen und auf dem gesamten Messegelände wurde für den Veranstaltungsbetrieb vorsorglich erhöht.

Ein Plan wurde mit den Behörden erstellt, wie mit Personen zu verfahren ist, die Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen.

Allgemeine Verhaltensregeln zur Vermeidung von Ansteckungen sind am Messegelände zur Information der Besucher ausgewiesen.

Schutzmasken stehen auf Verlangen an den Informationen zur Verfügung.

Falls die Teilnahme von Ausstellern, Personal oder Delegationen aus Risikogebieten bekannt ist, wird die Teilnahme im Vorfeld evaluiert und mit den Gesundheitsbehörden abgestimmt.