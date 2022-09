Seit 1. September wird in Deutschland per Verordnung der Bundesregierung Energie gespart. So darf das Thermometer in öffentlichen Gebäuden nicht über 19 Grad klettern, Effektbeleuchtung von Fassaden ist untersagt und leuchtende Werbeanlagen sind auf die Abendstunden beschränkt. Auch in Österreich will man "alle Möglichkeiten des Energiesparens ausschöpfen", heißt es auf OÖN-Anfrage aus dem Energie-Ministerium.