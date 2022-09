Energiegemeinschaft: "Diese Welle spüren wir so richtig"

Beim Energiesparverband OÖ laufen derzeit die Telefone heiß. Von vielen hundert Beratungen in den vergangenen Wochen berichtet Geschäftsführer Gerhard Dell. Darunter sind zahlreiche Gemeinden, in deren Budgets die horrenden Energiekosten tiefe Löcher reißen. Neben Energiesparmaßnahmen sind die "Erneuerbaren Energiegemeinschaften" eines der Top-Themen in den Rathäusern und Gemeindeämtern.