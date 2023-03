Energiegeladener Auftakt in Wels: Was Sie bei der Energiesparmesse erwartet

Es wuselte am ersten Publikumstag beim Stand des Energiesparverbands Oberösterreich auf der Energiesparmesse Wels. "Es ist für einen Freitag unglaublich gut besucht", sagte Berater Karl Fürstenberger den OÖN, die die Messe als Medienpartner unterstützen.

Gemeinsam mit rund 40 Kollegen steht Fürstenberger auch am Samstag und Sonntag für individuelle Beratungen zum Energiesparen bei Bauen, Heizen und Energie zur Verfügung.

"Im Vergleich zu früheren Messen beschäftigt das Thema Sanieren die Leute sicher noch stärker. Die meisten Fragen kommen aber eindeutig zum Thema Heizen und Heizungswechsel", sagt der Energiesparberater.

Der Energiesparverband ist nur einer von 355 Ausstellern, die auf der Energiesparmesse 2023 beraten und ihre Waren ausstellen. "Wir haben einen deutlichen Zuwachs, es sind alle großen Branchenvertreter hier. Der große Besucherandrang zeigt ganz klar, dass die Leute einen Anlaufpunkt für ihre Fragen zum Energiesparen brauchen", sagte Messepräsident Peter Franzmayr bei der Messeeröffnung.

Die Energiesparmesse sei angesichts der aktuellen Krisen heuer so wichtig wie noch nie, sagte Energie- und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) in seiner Eröffnungsrede. "Oberösterreich hat bereits jetzt den höchsten Anteil erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung aller Bundesländer, aber das reicht noch nicht. Diese Messe ist wichtig, um den Bürgern zu zeigen, dass die Energiewende für sie ein Gewinn sein kann", sagte Achleitner.

Aussteiger und Häuslbauer

Besonders viele Messebesucher interessierte der Ausstieg aus dem Heizen mit fossilen Brennstoffen. Weil sie aufgrund der gesetzlichen Vorgaben bis 2025 ihre Ölheizung wechseln muss, reiste Andrea Zeitelhofer etwa gestern eigens aus Niederösterreich an. "Wir haben gehört, dass die Energiesparmesse gut ist, um sich einen Überblick zu verschaffen", sagte sie.

Auch Maximilian Landgraf besuchte die Messe, um ins Thema zu finden: Bei ihm steht der Hausbau an und damit viele Entscheidungen über Bauweise und Ausstattung. "Ich will mir heute einen Überblick über die verschiedenen Angebote schaffen, die für uns interessant sind. Wir wollen möglichst energiesparend bauen, aber nicht um jeden Preis", sagt der 30-Jährige.

Nach einem gelungenen Auftakt geht es am Samstag und Sonntag auf der Energiesparmesse energiegeladen weiter: In der Halle 19 gibt es alle Informationen zum Bauen und Wohnen. In den Hallen 20 und 21finden sich die Aussteller aus den Bereichen Energie und Heizung, zudem ist dort eine Sonderausstellung zum Thema Bäder des Werbungsverbandes "Oase Bad" zu sehen. Neben den persönlichen Beratungen veranstalten die Aussteller der Energiesparmesse auch zahlreiche Kurzpräsentationen und Fachvorträge (siehe weiter unten).

Und auch Karl Fürstenberger und seine Kollegen vom Energiesparverband stehen wieder für persönliche Beratungen zur Verfügung. "Es war ein starker Start, aber ich bin sicher, dass wir am Samstag und Sonntag noch einmal eins drauflegen werden", sagt der Energiesparberater.

Die OÖN auf der Energiesparmesse

Direkt im Foyer sind die OÖN mit einem Stand auf der Messe vertreten. Dort können sich Abonnenten eine Dynamo-Tasche abholen, außerdem können die Besucher am Energiespar-Gewinnspiel teilnehmen.

Das Messeprogramm am Samstag und Sonntag

Die Besucher der Energiesparmesse erwartet am Samstag und Sonntag nicht nur die persönliche Beratung von den Ausstellern. Letztere halten auch mehrere Vorträge im Tagungszentrum (Halle 20, 2. Stock, Saal 1) ab. Hier eine Auswahl:

Der Energiesparverband Oberösterreich macht am Samstag mit dem Vortrag "Mein neues Haus – energiesparend und Barrierefrei" von 10.30 Uhr bis 11 Uhr den Anfang . Direkt im Anschluss informiert Experte Andreas Öller über das "Richtige Sanieren". Von 12.30 bis 13 Uhr geht es um "Meine neue Heizung". Am Sonntag von 10.30 bis 11 Uhr informiert der Verband mit "Mein neues Haus" zum energiesparenden und barrierefreien Bauen. Außerdem zeigt der Energiesparverband an seinem eigenen Messestand Kurzvorträge zu verschiedenen Themen.

Das Land Oberösterreich liefert einige Vorträge zweimal: An beiden Messetagen gibt es von 11.30 Uhr bis Mittag alle Informationen zur Beantragung der Wohnbauförderung für Neubau und Sanierung. Samstag um 13.30 und am Sonntag ab 14 Uhr sind die Unterstützungsleistungen für Biomasse-Heizanlagen Thema. Nur am Samstag gibt es um 13.30 Uhr Förderinformationen für Biomasse-Heizanlagen.

Die Energie-AG hat an ihrem Stand in Halle ihre "Energiesparakademie" eröffnet. Dort gibt es Vorträge zu Energiespartipps, Heizungssystemen, Photovoltaik und E-Mobilität.

Das genaue Programm so wie Informationen zu Vorträgen weiterer Aussteller finden Sie online auf energiesparmesse.at

Warum kommen Sie auf die Energiesparmesse?

Maximilian Landgraf,30

"Wir wollen ein Haus bauen, haben aber gerade erst angefangen, uns zu informieren. Ich will mir heute einen Überblick über die verschiedenen Angebote schaffen, die für uns interessant sein könnten. Wir wollen möglichst energiesparend bauen, aber auch nicht um jeden Preis." – Maximilian Landgraf, 30

Tamara Pühringer, 30

"Daheim haben wir eine Landwirtschaft, bei der wir auch schon eine Hackschnitzelheizung haben. Da hat sich bei der Technologie mittlerweile viel getan. Wir sind hergekommen, damit wir uns anschauen können, wie diese neuen Systeme funktionieren und ob die für uns sinnvoll sind." – Tamara Pühringer, 30

Alfred Rouha, 74

"Wie man es eh oft hört: Ich habe noch eine Gasheizung in Verbindung mit einem Holzofen. Jetzt schaue ich, was gescheiter ist: Eine Stückholzheizung, weil bei mir daheim immer wieder Holz anfällt, oder eine Pelletheizung. Die rennt halt auch, wenn ich nicht daheim bin." – Alfred Rouha, 74

Andrea Zeitelhofer, 61

"Unsere Ölheizung müssen wir demnächst gezwungener Maßen austauschen. Jetzt schauen wir, ob wir uns eine Pelletheizung zulegen oder eben eine Wärmepumpe. Wir sind extra aus Niederösterreich hergekommen, weil wir gehört haben, dass die Energiesparmesse gut ist. " – Andrea Zeitelhofer, 61

Thomas Zellinger, 26

"Unsere Terrasse gehört ersetzt, aber wir wissen noch nicht, welches Material wir verwenden sollen. Da muss ich mich jetzt einmal orientieren. Wichtig ist vor allem, dass es nachhaltig im Sinne von lang haltbar ist. Die jetzige ist schnell kaputt geworden, die nächste soll länger bleiben. " – Thomas Zellinger, 26

