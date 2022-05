Wer will neuer Chief Executive Officer (CEO) bei der Energie Ried werden? Diese Stelle wurde jetzt auf der "Trescon-Jobplattform" ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endet am 19. Juni 2022. Wie berichtet, steht die Energie Ried seit mehr als einem Jahr im Fokus der Öffentlichkeit. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt wegen mutmaßlicher Malversationen der ehemaligen Geschäftsführer, ein Schaden in Millionenhöhe wird befürchtet. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der oder die