Endstation für den Skilauf: Lifte auf dem Dachsteingletscher werden abgebaut

Acht Meter Schnee wären für sorgenfreie Schwünge auf den vier Pistenkilometern des Dachsteingletschers, der sich ausschließlich auf oberösterreichischem Gebiet befindet, notwendig. Gefallen sind in diesem Winter nur drei. Aus der Lifttrasse ragt der Fels, die Stützen hätten mühsam verlegt, Spalten geschlossen werden müssen.

Für die Planai-Hochwurzen-Bahnen ist ein "Skibetrieb einfach nicht mehr tragbar. Ökologisch und ökonomisch", wie es von Geschäftsführer Georg Bliem gegenüber den OÖNachrichten heißt. Die Schlepplifte werden abgebaut, die Arbeiten haben am Montag begonnen. Bei der Sesselbahn, die sich nicht auf Gletschergebiet befindet, warte man noch ab. Deren Konzession laufe aber ohnehin im Jahr 2025 ab. Bereits im vergangenen Herbst wurde entschieden, den Skilauf für die heurige Saison auszusetzen.

Zuletzt habe es auch ohne Skibetrieb ein deutliches Plus an Gästezahlen (+15,6 Prozent) gegeben. "Wir konzentrieren uns jetzt auf die Tourengeher, die Langläufer, das Winterwandern und auch auf die Freerider", sagt Bliem. . Bis Ostern sollen die Lifte verschwunden sein, die Ersatzteile werden in anderen Skigebieten eingesetzt.

Auf dem Schladmingergletscher, dem niedrigsten der Ostalpen, gab es keine Beschneiungsanlagen. Aber auch in 2700 Metern Seehöhe hat der Klimawandel seine Spuren hinterlassen: "Die Natur hat uns den Ton vorgegeben", sagt Bliem. In den besten Jahren seien 20.000 Gäste zum Skifahren auf den Dachstein gekommen, nun habe sich diese Zahl halbiert. "Lustig war es noch, wie wir im September oder Oktober starten konnten. Jetzt ist es Mitte November geworden. Das zahlt sich nicht mehr aus", sagt Bliem.

Er konzentriere sich jetzt auf den Umbau der Bergstation, der am 6. September beginnen soll. "Die Hauptsaison ist für uns von Mai bis November", sagt er.

