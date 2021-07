Endspurt bei Anmeldung zu neuem JKU-Studium

Für das neue Bachelorstudium Rechtswissenschaften machen die Linzer Kepler-Universität und das Ars Electronica Center gemeinsame Sache. Im Fokus steht die Vermittlung von Grundkenntnissen zu neuen Technologien wie Artificial Intellicence (AI), LegalTech, Autonome Systeme, Predictive Analytics, Robotics, Daten und Datenbanken und mehr.

„Ob vor Gericht, in der Verwaltung, in der Anwaltschaft oder in der Rechtsabteilung eines Unternehmens – neue Technologien wie Künstliche Intelligenz haben Einzug gehalten und stellen Juristen vor neue Herausforderungen,“ sagt Rektor Meinhard Lukas.



„Eine Reihe brisanter Fragen“

Gerfried Stocker, künstlerischer Geschäftsführer von Ars Electronica, freut sich mit den Studierenden zu arbeiten: „Der zunehmende Einsatz von KI und Machine Learning wirft eine ganze Reihe brisanter Fragen auf – wofür und wie wir neue Technologien einsetzen wollen, wie es um die Transparenz ihre Prozesse bestellt ist und was wir von maschinellen Empfehlungen zu halten haben, ob am Ende Maschinen oder Menschen Entscheidungen treffen sollen und wer die Verantwortung für deren Folgen übernimmt?“

„Unsere vielfältige Forschung zur rechtswissenschaftlichen Dimension der digitalen Transformation zeigt, wie wichtig eine interdisziplinäre Ausbildung für die zukünftigen Juristen ist. In Zusammenarbeit mit dem AEC bieten wir eine Vielzahl von Workshops und Lernsettings an, um eine neue Generation auszubilden, für die ‚Legal Technology‘, ‚Procedural Justice‘ oder ‚Digital Government‘ keine Fremdwörter sind. Ich hoffe, dass wir mit unserem Pilotstudium viele Studieninteressierte begeistern können,“ sagt Dekan Michael Mayrhofer.

Alle Informationen zum Bachelor Rechtswissenschaften finden sie hier: www.jku.at/studium/studienarten/bachelordiplom/ba-rechtswissenschaften