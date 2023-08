Endlose Endlager-Suche für Atommüll

"Unser Ziel: eine Landschaft ohne Atommüllendlager" steht auf Tschechisch in großen Lettern auf Plakaten in der kleinen Gemeinde Manovice – rund 67 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Ob an Gartenzäunen, am Gemeindeamt oder auf kleinen Ansteckern, die die Bewohner an ihre Kleidung geheftet haben – Zweifel an der Überzeugung der betroffenen Bürger kommen hier keine auf. Und das, obwohl die Mehrheit der Tschechen nach wie vor für die Atomenergie ist.