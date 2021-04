Endlich wieder einmal ins Kino gehen!

FabianProzesstechniker-Lehrling, aus LaakirchenGemeinsam mit Freunden wieder ganz normal fortgehen können, weniger strenge Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz, Kinofilme und unbeschwerte Badeausflüge – das sind die Dinge, auf die sich Fabian Pühringer am meisten freut, wenn der Spuk endlich vorbei ist. Der 16-Jährige ist Prozesstechniker-Lehrling bei der Miba AG in Laakirchen. "Die Corona-Regeln sind streng bei uns", sagt er. "Aber das hat sich ausgezahlt. Es gab keine Krankheitsfälle in unserer Lehrwerkstatt."Fabian lernte in den vergangenen Monaten, sich mit der Pandemie zu arrangieren. Er hatte viel Onlinekontakt zu seinen Freunden, Treffen fanden hauptsächlich im Freien statt. "Aber anders ist es natürlich viel besser", sagt er. (ebra)