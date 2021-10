Betritt man die TipsArena in Linz, so strömt einem die Euphorie der Laufsportler bei der Marathon Expo direkt entgegen. Egal ob bei den Staffelläufern, den Junior-Teilnehmern oder den Einzelstartern auf einer der drei Marathondistanzen: Die Freude auf den Marathon-Tag am Sonntag steht ihnen allen ins Gesicht geschrieben. "Das wird mein allererster Halbmarathon", sagt Maria Pammer und holt sich ihre Startnummer und das dazugehörige Starter-Sackerl ab.