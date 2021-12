Endlich wieder aufsperren: Handel hofft auf Ansturm

Heute endet auch in Oberösterreich als letztes Bundesland der vierwöchige Lockdown, allerdings nur für Geimpfte und Genesene. Neben dem Handel öffnen auch wieder körpernahe Dienstleister, die Gastronomie und Hotellerie unter Einhaltung der 2G-Regel, die Nachtgastronomie hingegen bleibt vorerst noch geschlossen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin, Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (beide VP), appellierten im Hinblick auf die Wiedereröffnung an die Bevölkerung, die Schutzmaßnahmen weiterhin einzuhalten und zur Impfung zu gehen. "Jede und jeder hat es selbst in der Hand, ob diese Öffnung auch Hoffnung bedeutet oder ob eine erneute Notbremse notwendig sein wird, um die Krankenhäuser vor Überlastung zu schützen." Der grüne Landessprecher, Landesrat Stefan Kaineder, sprach von einem "Lockdown-Ende in Oberösterreich mit Omikron-Beigeschmack".

Die Stimmung im Handel sieht Josef Wiesinger von der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer OÖ nach dem Lockdown "nicht besonders gut", zumal das Weihnachtsgeschäft bisher kaum angelaufen sei. "Und das ist jetzt auch nicht mehr wettzumachen."

Umso mehr sei die Wiedereröffnung von allen Betroffenen herbeigesehnt worden. "Es herrscht Aufbruchstimmung." Der vorgezogene Ausverkauf führe "zu einer sehr positiven Erwartungshaltung".

Auch im Vöcklabrucker Einkaufszentrum "Varena" ist im Hinblick auf die heutige Wiedereröffnung die Stimmung gut. "Es wird noch alles auf Hochglanz geputzt, die Lager sind voll, die Mitarbeiter sehr motiviert", sagte Geschäftsführer Thomas Krötzl gestern.

Offene Geschäfte am Sonntag

Es sei nur zu hoffen, dass auch wirklich ausreichend Kunden kämen und die Weihnachtseinkäufe nicht bereits online getätigt worden seien, spricht Krötzl von einer "Ausnahmesituation": "Ich habe mir noch nie so schwer getan, die Lage einzuschätzen."

Auch Friedrich Werdecker von "Elektroland Mattighofen" sieht die Situation eher düster: "Der stationäre Handel liegt am Boden", sagte der Senior-Chef des Innviertler Elektrogeschäftes. Die eingefahrenen Verluste könnten auch nicht durch die kommende Sonntagsöffnung abgefedert werden. "Aber wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen." Zumindest der Versandhandel sei während des Lockdowns erfreulich gut verlaufen.

"Nicht entspannt, aber auch nicht panisch", so beschrieb Thomas Saliger, Unternehmenssprecher von XXXLutz, die Stimmung. Österreichweit sei zu Wochenbeginn das Geschäft wieder "erfreulich gut angelaufen". An die Frequenz des Weihnachtsgeschäfts des Vorjahres könne heuer aber aufgrund des weiterlaufenden Lockdowns für Ungeimpfte dennoch nicht angeknüpft werden. "Das sind etwa 25 Prozent der Kunden, die jetzt noch nicht einkaufen können."

Wirtschaftskämmerer Wiesinger sieht hingegen in den derzeitigen Corona-Demonstrationen ein Problem, wie er sagt: "Durch die nicht verständliche Demonstrationslust werden der Verkehr und auch Einkaufszentren lahmgelegt. Und das macht auch die Einkaufsstimmung kaputt. Dafür habe ich kein Verständnis."

Demos erst ab 18 Uhr erlaubt

In Wien wurde daher jetzt eine erste Maßnahme gesetzt: Demonstrationen sind an diesem Einkaufswochenende erst ab 18 Uhr erlaubt.