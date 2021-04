Volksschülerin aus BraunauMit der Rückkehr in die Volksschulklassen ist für Fiona Schacherl schon ein Stück Alltag zurückgekehrt. Dass ab dem 19. Mai auch die Bäder wieder öffnen, freut die junge Braunauerin besonders. "Ich war schon so lange nicht mehr schwimmen, weil ja das Hallenbad dauernd zu war", bedauert sie. Hoffentlich spielt das Wetter bei der Wiedereröffnung mit – und auch am Tag der Erstkommunion. "Da können wir danach ins Gasthaus essen gehen." Ungetrübt ist die Vorfreude auf die nächsten Wochen nicht. Denn, wann die Volksschülerin wieder reiten kann, steht noch in den Sternen. Ihre Reitlehrerin ist in Bayern, die Grenzen de facto geschlossen. (male)