Endlich Schnee: So lang ließ sich der Winter bitten

Erstmals in diesem Winter wurde gestern an der ZAMG-Station in Linz eine geschlossene Schneedecke gemessen. Genug, um in der Früh auf den Einfallstraßen ein Verkehrschaos auszulösen. Auch andere Landesteile waren betroffen (siehe rechts). Wegen des "störanfälligen" Neuschnees gilt am Dachstein und im Toten Gebirge oberhalb der Waldgrenze ab heute erhebliche Lawinengefahr.

Insgesamt erleben wir aber einen extrem schneearmen Winter. Auffällig ist der Kontrast zur vergangenen Saison, die uns gewaltige Schneemassen bescherte. "Ein Winter wie dieser, wo sich der Schnee so lange Zeit lässt, kann schon einmal vorkommen", sagt ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms. Doch das Phänomen trete häufiger auf: "Früher alle 20 Jahre, in den vergangenen zehn Jahren aber schon drei Mal." Diesmal war es der 29. Jänner, 2013 der 24. und 2012 der 17. Jänner. Blickt man weiter zurück in der Schneebilanz, so stechen die Jahre 1993 (27. Jänner) und 1972 (28. Jänner) heraus.

Auch Franz Hauzinger, der in Münzkirchen im Sauwald für den Hydrographischen Dienst eine Messstelle betreut, hat für die OÖN in seinen Wetterdaten geblättert. Gestern sind in der Region zehn Zentimeter Schnee gefallen – eine Premiere in diesem Winter. Das schneeärmste Jahr war aber 1991. "Da hatten wir in Münzkirchen erst am 7. Februar eine geschlossene Schneedecke von fünf Zentimetern, und liegen geblieben ist sie damals nur bis 26. Februar."

Milde Zeiten, schneearme Zeiten

Auch Hauzinger bestätigt: "So richtig losgegangen ist es mit der Schneearmut vor zehn Jahren." Zwar sei der erste Schnee stets früher gefallen als diesmal, "aber liegen blieb er er oft nur kurz". Ohms spricht von einem der Klimaerwärmung geschuldeten "vorsichtigen Trend". Generell schneie es in den Niederungen seltener. Weil es im Schnitt um zwei Grad wärmer geworden sei, falle der Niederschlag meist als Regen statt als Schnee.

Halten kann sich die weiße Pracht, die gestern vom Himmel fiel, am ehesten im Mühlviertel, wo sich bis Freitag für die Kinder die erste Gelegenheit zum Rodeln bietet. Und die Langlaufloipen laden zum Spurenziehen ein.

Es bleibt aber nur bei einem Intermezzo: Die Semesterferien in den östlichen Bundesländern beginnen wie im Vorfrühling. Die Nordwestströmung dreht heute auf West und führt milde Atlantikluft zu uns. Es wird wechselhaft, die Schneefallgrenze steigt am Wochenende auf 2000 Meter. Bis Dienstag legen die Werte auf 14 Grad zu: kein Aufatmen in Skigebieten ohne Schneekanonen. Erst ab Mittwoch dürfte es wieder kälter werden, "der ‚richtige‘ Winter lässt sich aber weiter bitten", sagt Ohms.

Sorgen macht der milde Winter auch den Obstbauern. "Wenn es so weitergeht, kommen Marillen und Kirschen viel zu früh in ‚Saft‘, dann genügt eine kurze Spätfrostphase, und die Früchte sterben ab", sagt der Gmundner Obstbauexperte Heinrich Metz. Am Traunsee blieb es gestern grün: "In tieferen Lagen hatten wir noch keinen Schnee."

Zahlreiche Unfälle und Staus im Frühverkehr

Starke Schneefälle und rutschig-glatte Fahrbahnen haben gestern früh vor allem im Mühlviertel und im Zentralraum zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Kilometerlange Staus und Verzögerungen im Frühverkehr waren die Folge. Auch hängen gebliebene Fahrzeuge sowie Lkw-Fahrer, die kurzerhand anhielten, um Ketten anzulegen, stellten viele Pendler auf eine Geduldsprobe.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettung mussten zu zahlreichen Unfällen ausrücken. „Bei dem Großteil handelte es sich zum Glück nur um Blechschäden“, zog ein Helfer Bilanz. In der Zeit zwischen vier Uhr früh, als vielerorts dichtes Schneetreiben einsetzte, bis acht Uhr verbuchte das Landesfeuerwehrkommando mehr als 20 Einsätze nach Unfällen. Auch bei der Rettungsleitzentrale liefen die Telefone heiß.

Die größten Verzögerungen von über eineinhalb Stunden bzw. zwölf Kilometer Stau mussten auf der A7 Mühlkreisautobahn in Fahrtrichtung A1 zwischen Engerwitzdorf und der Voestbrücke hingenommen werden. Auch auf den Ausweichstrecken ging es nur schrittweise voran. Dies war auch auf den Strecken rund um das Linzer Stadtgebiet der Fall.

In Schwertberg (Bezirk Perg) war die Aisttal-Landesstraße nach einem Pkw-Zusammenstoß während der Aufräumarbeiten wechselseitig gesperrt. Eine Person wurde verletzt und vom Roten Kreuz versorgt.

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at