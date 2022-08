Die Hoffnung auf Regen ist groß – das Wochenende startet vielversprechend, die Wetterlage hält aber nicht lange an.

In der Nacht auf Samstag hat sich kühler Wind aus Nordwesten eingestellt. Der Tag wird regnerisch und kühl. Im Salzkammergut und im Innviertel werde es ausgiebig regnen, sagt Alexander Ohms, Meteorologe der ZAMG. Mit 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter sei dort zu rechnen. In den anderen Landesteilen fällt mit fünf bis 15 Litern weniger Niederschlag. "Das ist noch nicht der lang ersehnte Regen, der die Trockenheit beendet", sagt Ohms.

Nur im Westen von Oberösterreich, der aber ohnehin nicht so trocken sei wie das Mühlviertel und der Zentralraum, kann der Regen die Dürre lindern. Bereits am Sonntag wird es wieder trockener und die Sonne zeigt sich. So wird es kommende Woche auch bleiben. "Ab der Wochenmitte sind auch wieder Temperaturen an die 30 Grad möglich", sagt der Meteorologe.

ZIB 1: Christa Kummer, ORF-Wetter - und Klimaexpertin, erklärt, worauf sich Menschen in Unwettergebieten einstellen müssen.

