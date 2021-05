"Ich hätte mir einen Ankauf am Tag der Befreiung erhofft", sagte Jolanta Roza Kozlowska vergangenes Jahr im OÖN-Interview. Ein Jahr später, genau 76 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslager-Komplexes Mauthausen und Gusen durch amerikanische Truppen, geht der Wunsch der polnischen Botschafterin in Österreich nun in Erfüllung: Die Republik werde Teile des Areals des ehemaligen Lagers Gusen ankaufen, sagte Innenminister Karl Nehammer (VP) gestern Abend bei einer Kranzniederlegung in Gusen.