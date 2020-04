"Endlich kann ich meine Familie wiedersehen"

Es sind 47 Tage, von denen wohl noch in Jahren gesprochen werden wird. 47 Tage, in denen es in Österreich eine noch nie dagewesene Ausgangsbeschränkung gibt – und bald gab. Pünktlich zum Feiertag am 1. Mai bekommt Österreich nach wochenlanger Trennung von den Liebsten und dem Verzicht auf Freizeitaktivitäten wieder ein Stück Freiheit zurück. Jeder darf wieder ohne Begründung vor die Haustür gehen – allerdings nur unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregel. Doch das ist nur eine Nebensache, an die sich die meisten bereits gewöhnt haben.

OÖN-TV Sendung vom 28.04.2020 Österreich sperrt auf! Die Ausgangsbeschränkungen haben mit Freitag ein Ende. Aufatmen heißt es in der Gastronomie und im Tourismus. Restaurants und Hotels öffnen Mitte bzw. Ende Mai wieder. Und: Rund eine Million Tonnen genießbarer Lebensmittel landet in Österreich im Müll.

"Ich freue mich sehr! Endlich kann ich meine Eltern und meine Schwestern wiedersehen – natürlich mit Einhaltung des Sicherheitsabstands", sagt Stefanie Poxrucker von der Mundartpop-Band Poxrucker Sisters. Die 32-Jährige erwartet im Sommer ihr erstes Kind. "Es ist schon eine schräge Zeit, in der wir leben. Einerseits will ich die neue Freiheit genießen, andererseits wollen wir auf gar keinen Fall riskieren, irgendjemanden zu gefährden." Die Schwestern aus St. Ulrich im Mühlkreis freuen sich darauf, neue Songs zu schreiben. "Denn die Nähe, das gemeinschaftliche Musizieren, bei dem man sich spürt, können digitale Welten nie ersetzen", sagt Stefanie Poxrucker. So wie die Musikerin fühlen viele Landsleute. Familie und Freunde, aber auch mal ein gutes Essen im Restaurant oder ein kaltes Getränk in einem Biergarten stehen wie Wanderungen oder Sport ganz oben auf der Liste der ersehnten Freizeitaktivitäten nach den Einschränkungen.

Meinungen

„Auf das erste Treffen im Familienkreis freue ich mich am meisten. Hoffentlich geht sich bald ein Besuch im Gastgarten aus.“

Bettina Wastl, Perg

„Ein Essen mit der Freundin im Restaurant steht dann sicher auf dem Plan und hoffentlich auch Ausfahrten mit Kollegen.“

Michael Gogl, Radprofi aus Wolfsegg

„Ich habe mir gleich einen Termin zum Musizieren mit einem Kollegen ausgemacht. Immer nur alleine spielen ist auch nichts.“

Paul Zauner, Jazzposaunist, Diersbach

„Für die Kinder ist es wichtig, dass sie bei aller weiteren Vorsicht zu ihren Freunden dürfen. Ich freue mich aufs Radfahren draußen.“

Natascha Payrleithner, Sozialpädagogin Steyr

„Am meisten freue ich mich auf ein gemeinsames Mittagessen mit meinen Großeltern. Ich hab’ sie ewig nicht gesehen.“

Max Schildberger, Linz

„Es ist ein erster Schritt zurück zur Normalität. Ich freue mich auf Klettersteigtouren, Tagesausflüge und Kurzurlaube.“

Thomas Gerstorfer, Ried im Innkreis

„Am meisten abgegangen sind mir die Treffen mit meinen Freunden. Ich freue mich nun auf gemeinsame Spaziergänge in der Traunau.“

Sophia Aichinger, Maturantin, Pichl/Wels

„Ich freue mich am meisten darauf, wenn man sich abends wieder gemütlich auf ein Bier im Gastgarten zusammensetzen kann.“

Karlheinz Eder, Schiffskapitän in Gmunden

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.