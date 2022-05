"Endlich haben wir den Urfahraner Markt zurück"

Es ist alles da, wie man es aus Vor-Corona-Zeiten kennt: das Riesenrad, die Zuckerwatte, das Festzelt. "Es fühlt sich an, als wäre er nie weg gewesen" – dieser Satz war bei der Eröffnung des Urfahraner Marktes am Samstag vielerorts zu hören. Dass die Coronakrise in den vergangenen zwei Jahren die Abhaltung des Traditionsformates unmöglich machte, tat der Begeisterung keinen Abbruch, ganz im Gegenteil.

Die Stimmung am ersten Markttag war ausgelassen, die Besucher bereits am Vormittag zahlreich am Jahrmarktgelände unterwegs. "Es freuen sich alle, dass wir den Urfahraner Markt endlich wiederhaben", sagte Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP), die mit der Neuauflage auch ihre Premiere als Marktreferentin erlebte.

"Es läuft sensationell"

Gegen zwölf Uhr – nach dem Salut der Prangerschützen sowie dem Marktrundgang von Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Stadträtin Lang-Mayerhofer – folgten die Festreden und der Bieranstich im Festzelt. Traditionen wollen schließlich gepflegt werden.

Die Stadtpolitiker waren sich einig, dass nach der langen coronabedingten Durststrecke und der schwierigen Jahre für die Schausteller nun wieder die Zeit sei, das gesellige Zusammensein und die Jahrmarktkultur hochleben zu lassen. "Das ist es auch, was den heurigen Urfahraner Markt zu so einem besonderen Erlebnis macht. Das ist ein Fest für uns alle", sagte Luger.

Kurz wurde die Sorge laut, dass nach der Corona-Pause der traditionelle Bieranstich eine Herausforderung werden könnte. Dreieinhalb Schläge des Bürgermeisters später war das jedoch vergessen.

Bürgermeister Klaus Luger, Josef Paukenhaider (Brau Union), Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer und Festwirt Patrick Stützner beim traditionellen Bieranstich Bild: Volker Weihbold

Lang-Mayerhofers Erwartungen an das neuntägige Spektakel sind jedenfalls hoch: "Wir rechnen mit einem Besucherrekord. Allein die Reservierungen sind schon vielversprechend." Vor der Corona-Zwangspause lockte der Urfahraner Markt bekanntlich mehr als 500.000 Besucher an die Donaulände, diese Grenze gilt es zu knacken.

Der erste Tag mit mehr als 100.000 Besuchern übertraf schließlich alles bisher Dagewesene. "Das ist ein neuer Rekord. Es läuft sensationell", zog Anke Merkl, Leiterin der Abteilung Tourismus und Märkte, gestern eine erste Bilanz. Die Nachfrage sei groß, bei den Gastroangeboten genauso wie bei den Schaustellern und Warenverkäufern. Ebenso begeisterte das Eröffnungsfeuerwerk. "Man merkt, die Menschen genießen es, dass sie sich wieder ohne Corona-Einschränkungen amüsieren können", sagte Merkl.

Viele Attraktionen für die Besucher Bild: Volker Weihbold

Das war auch der Tenor vieler Besucher am Eröffnungstag. "Es ist schön, dass sich nach der langen Pause wieder etwas tut", sagten etwa Harald Hofer und Karin Lummerstorfer, die mit Tochter Fiona unterwegs waren. Zu entdecken gab es nicht nur für die Kinderaugen einiges: "Es gibt viele neue Geräte und ganz viele verschiedene Schmankerl." Davon überzeugten sich auch Karoline Hofer und Markus Lehner, die es genossen, wieder über das Jahrmarktgelände schlendern zu können. Dabei wurde in Kindheitserinnerungen geschwelgt – und die Fahrt mit dem Riesenrad quasi zum Pflichtprogramm. (jp)

Umfrage

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause meldete sich der Urfahraner Jahrmarkt mit einer ausgelassenen Eröffnung zurück. Die OÖN haben sich umgehört, wie die Neuauflage gefällt und was bei einem Jahrmarktbesuch keinesfalls fehlen darf.

„Es ist viel los, es ist schön, dass sich wieder etwas tut. Wir wollen einfach Spaß haben und ein gutes Essen genießen. Später werden wir auch bei der Wasserrutsche und der Geisterbahn vorbeischauen.“

Karin und Oliver mit ihren Kindern Helena, Alina und Alexander, Hellmonsödt und Walding

„Wir freuen uns sehr, dass es jetzt nach zwei Jahren wieder einen Urfahraner Markt gibt. Es ist total super hier, es taugt uns richtig. Es sind sehr coole neue Fahrgeschäfte da, wir werden sicher noch ein paar Mal fahren.“

Selina und Julie, Wilhering und Linz

„Für unsere Kleine ist es der erste Urfahraner Markt, wir wollten ihr das einmal zeigen. Es gibt viele neue Geräte und ganz viele verschiedene Schmankerl. Wir werden sicher Bratwürstel essen gehen.“

Harald Hofer und Karin Lummerstorfer mit Tochter Fiona, St. Peter am Wimberg

„Wir haben uns gesagt, jetzt, wo es nach so langer Zeit wieder einen Urfahraner Markt gibt, müssen wir schon vorbeischauen und durchschlendern. Das Riesenradfahren ist ein großes Thema, da werden Kindheitserinnerungen wach.“

Karoline Hofer und Markus Lehner, St. Martin und Kollerschlag