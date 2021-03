Helga Weber, 82, war gestern die allererste Patientin, die in der Hausarztpraxis von Maria-Magdalena Liebhart in Leonding gegen Covid-19 geimpft wurde. "Ich vertraue meiner Frau Doktor blind. Sie hat gesagt, dass ich das unbedingt sofort tun soll – also mach es natürlich", sagt die Pensionistin. "Welchen Arm sollen wir denn nehmen?", fragt die Patientin ihre Ärztin und krempelt sich den Ärmel der Bluse hoch.