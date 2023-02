Endlich Ferien!

Schularbeiten, Tests, Prüfungen – das Schulfinale vor den Semesterferien war für viele der 195.000 Schülerinnen und Schüler im Land stressig. Die kommende Woche sollten die Kinder und Jugendlichen daher zum Regenerieren nutzen, rät Katharina Spitzbart, Schulpsychologin der Bildungsdirektion Oberösterreich. "Lassen Sie die Kinder jetzt eine Woche geistig Urlaub machen", sagt sie und wendet sich dabei an die Eltern, die – so es bei ihrem Nachwuchs nicht gut gelaufen ist – den Kopf nicht in den Sand stecken sollen. "Machen Sie eine Fehleranalyse, schauen Sie, woran Sie mit Ihrem Kind im nächsten Semester arbeiten müssen, und schalten dann wirklich ab, sprechen Sie die Schule gar nicht groß an." Die Ferien seien zum Energietanken da.

Mehr zum Thema Familie Von Kultur bis Natur: Zehn Tipps für die Ferien Die Semesterferien beginnen am 18. Februar. Nora Bruckmüller und Karin Schütze haben Tipps für Kinder und ihre Betreuenden. Von Kultur bis Natur: Zehn Tipps für die Ferien

"Energie" – das war auch der Grund, warum die Semesterferien 1974 – übrigens als "Energieferien" – eingeführt worden sind. Allerdings nicht, um Energie zu tanken, sondern um diese zu sparen. Denn auch damals beschäftigte eine Energiekrise die Österreicher: die Ölkrise. Schulen wurden einst mit Öl geheizt, aufgrund der globalen Krisen war der Ölpreis jedoch massiv angestiegen, es musste gespart werden. So auch in den Schulen. Damit diese zumindest eine Woche lang nur mäßig geheizt werden mussten, wurden die "Energieferien" eingeführt. Der Effekt war überschaubar.

Unübersehbar war hingegen der Effekt für den Tourismus in den Winterskigebieten – wohin die Menschen freilich wiederum mit ihren vollgetankten Autos fuhren. So wie auch heute noch. Zigtausende Oberösterreicher haben ihre Skier bereits gewachst ins Auto verladen und hoffen auf sonniges Wetter.

OÖN-TV: Was Passanten in den Semesterferien planen

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Windig, nass, dann warm

Apropos Wetter: Die Aussichten für die Ferienwoche in Oberösterreich sind alles andere als winterlich. Bei Mindesttemperaturen von vier Grad wird es kommende Woche erst ab 1700 Metern schneien, "darunter wird es leider nass", sagt GeoSphere-Meteorologe Josef Haslhofer. Dominiert wird das Wettergeschehen zum Ferienbeginn aber nicht vom Regen, sondern vom Wind. Spitzen bis 70 km/h können die Bäume ins Schwanken bringen. Nicht nur auf den Bergen, auch im Flachland erwartet Haslhofer "eher unangenehme" Verhältnisse, zumindest am Samstag und am Sonntagnachmittag.

Das perfekte Wetter also, um zu lesen. Denn ein Tipp von der Schulpsychologin lautet: "Wenn Sie mit Ihren Kindern lernen wollen, dann spielerisch." Das Wetter sei also ideal, um Leseschwächen gegenzusteuern.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Fasching und Fasten

Heute und noch bis Dienstag gibt es allerorts Kinderfaschingsfeste und Faschingsbälle. Ein Plädoyer, diese auch kostümiert zu besuchen, hält die Linzer Stylingexpertin Martina Rieder-Thurn: „Schminken und Kostüme bringen Farbe ins Leben. Haben Sie den Mut, etwas auszuprobieren! Gerne auch Kombinationen, die kreativ sind.“ Allerdings, so warnt die Expertin, sollen Kinder nicht von den Eltern zwanghaft überredet werden, sich zu kostümieren.

Gut zu wissen: Nach dem Faschingsdienstag kommt der Aschermittwoch, der Start der 40-tägigen Fastenzeit. Der Aschermittwoch richtet sich übrigens nach dem Ostersonntag (heuer am 9. April). Der Ostersonntag ist der erste Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond des Jahres. 40 Tage davor ist Aschermittwoch, 50 Tage danach Pfingsten – wobei das Wort „Pfingsten“ vom griechischen Wort für 50 abstammt.

2+1 gratis

Stichwort Fasching! Noch bis Ende Februar erhalten OÖNcard-Inhaber in allen Resch&Frisch-Filialen beim Kauf von zwei Marillenkrapfen einen dritten Krapfen kostenlos dazu!

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper