Endlich: Alle Schul-Laptops ausgeliefert

Das Warten dauerte Monate, jetzt ist es endlich vorbei: Nachdem sie Anfang des Schuljahres 2021/22 über eine Initative des Bildungsministeriums Tablet-Computer bestellt hatten, konnten heuer im Oktober – nach einem Jahr Wartezeit – 6500 Kinder in Oberösterreich die Geräte in Empfang nehmen. Probleme bei Ausschreibung und Qualität hatten die Verzögerung verursacht.

Im August 2021 hatte der damalige Bildungsminister Heinz Faßmann angekündigt, dass alle Kinder in Österreichs fünften und sechsten Schulstufen über die Schule stark vergünstigte Laptops beziehen können. 150.000 Schüler nahmen dieses Angebot in Anspruch, allein in Oberösterreich waren es 30.000. Die Ankündigung: Bis Oktober sollte ein Großteil der Geräte ausgeliefert werden. Im Oktober die Ernüchterung: Erst ein Bruchteil der Laptops war ausgeliefert.

Probleme gab es besonders bei rund 100.0000 bestellten Windows-Tablets: Für diese war bei der europaweiten Ausschreibung kein passendes Angebot eingegangen. Während die anderen Geräte noch im ersten Semester 2021 ausgeliefert wurden, wurde der Zeithorizont für die 6750 Windows-Tablets immer weiter nach hinten verschoben – zuerst auf Februar, dann auf April. Eine zwischenzeitlich gefundene Lösung wurde obsolet, weil die gelieferten Geräte Funktionsmängel hatten. So kam es, dass sich die Auslieferung über ein Jahr lang verspätete. Erst im Oktober 2022 erhielten die letzten Schüler ihre bestellten Geräte.

Aktion heuer fortgesetzt

Für die neuen fünften Klassen, die heuer in die Unterstufe gekommen sind, gibt es die Aktion erneut: Es sind heuer österreichweit 91.000 Geräte bestellt worden, die bereits ausgeliefert werden. 98 Prozent der Schulen nehmen an dem Programm teil. Alle Laptops und Tablets sollen bis Dezember in den Schulen ankommen – so zumindest die Ankündigung des Ministeriums. (vaba)