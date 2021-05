Endlich: Ab der Wochenmitte wird es wärmer

"Diese Werte sind für Anfang Juni normal", sagt ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer. Zum Wochenende sind gar 25 Grad – und damit Werte, die einem "Sommertag" entsprechen – möglich.

Trotz der angenehmen Temperaturen müssten wir uns aber weiterhin auf unbeständiges Wetter einstellen, sagt Haslhofer. Es werden immer wieder Wolken durchziehen und die Sonne durch Regenschauer und Gewitter abgelöst werden. Der schönste Tag der Woche wird der Dienstag – der allerdings mit Höchsttemperaturen zwischen 16 und 20 Grad noch deutlich kühler ausfallen wird.

Die Prognosen im Detail: Der heutige Montag beginnt in weiten Teilen noch sonnig, während sich über den Bergen und im Mühlviertel bereits Quellwolken bilden. Diese breiten sich am Nachmittag weitgehend überall aus. Es bleibt aber nahezu niederschlagsfrei. Am Dienstag laden Sonnenschein und blauer Himmel den ganzen Tag über zu Aktivitäten im Freien ein.

Mit Höchstwerten von 18 bis 23 Grad zeigt sich der Mittwoch dann deutlich milder, wenngleich der Tag nicht mehr so sonnig wie der Dienstag verlaufen wird, kündigt Haslhofer an: Es ziehen immer wieder Wolken durch, vor allem im südlichen Bergland sind einzelne Regenschauer möglich. "Die Luft wird zwar wärmer, die Luftschichtung aber labiler, wodurch auch die Gewitterneigung steigt", sagt er.

Wenig erfreulich sind die Aussichten für den Fronleichnamstag: Es bleibt warm, aber regnerisch. Wetterbesserung ist zum Wochenende zu erwarten: Während am Freitag laut Haslhofer vor allem noch im südlichen Bergland Regenschauer und Gewitter zu erwarten sind, stünden am Samstag die Chancen auf einen trockenen Tag besonders gut. Mit Höchstwerten von 20 bis 23 Grad wird der Sonntag zwar wieder warm, dafür steigt aber wieder die Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit. (nieg)