Ende Juni sind die Oberösterreicher wieder im Wiener Rathaus zu Gast

Dass Oberösterreich mit dem Salzkammergut fünf Viertel hat, ist hinlänglich bekannt. Ebenso, dass einmal im Jahr ein sechstes Viertel dazukommt: nämlich Wien. Und zwar am 22. Juni 2024. Denn an diesem Tag findet mit dem von den Oberösterreichischen Nachrichten präsentierten Ball der Oberösterreicher – und freilich auch der Oberösterreicherinnen – wieder ein Kulturhöhepunkt des Jahres statt.

Der Kartenvorverkauf für die mittlerweile 121. Auflage startet bereits am kommenden Montag, dem 18. Dezember. Wer für sich oder seine Lieben noch auf der Suche nach einem besonderen Geschenk ist, kann heuer also eine unvergessliche Ballnacht verschenken. Erstmalig in der Geschichte der Veranstaltung gibt es auch eine Vorverkaufsphase mit reduzierten Preisen. Ein "Early-Bird-Ticket" kostet bis 31. Dezember statt 80 nur 70 Euro. Die Vergünstigung gilt übrigens auch für Jugendtickets, die bis Jahresende um 30 Euro erhältlich sind.

Die „Musi“ wird auch in diesem Jahr in der Hauptstadt spielen. Bild: Volker Weihbold

Neuer "Hausherr" im Rathaus

"Entstanden als Tanzkränzchen in der Zeit der Zuwanderung, war dieser Ball die Möglichkeit, ein wenig Heimatluft auch in Wien zu schnuppern", sagt Günther Mayrleitner, Obmann des Vereins der Oberösterreicher in Wien. Kaum jemand weiß über die Geschichte des Balls so gut Bescheid wie er. So konnte die Tradition der Heimat auch in der Bundeshauptstadt gelebt werden, "denn damals gab es keine so gute und schnelle Verbindung nach Hause, also kam man beim Landesball in Wien zusammen", sagt Mayrleitner.

Zum vierten Mal findet der Ball heuer im Wiener Rathaus statt, dort, wo Bürgermeister Michael Ludwig die Bundeshauptstadt regiert. Doch "Hausherr" ist an diesem Tag ein anderer, nämlich Landeshauptmann Thomas Stelzer, der auch in diesem Jahr einer der zahlreichen Ehrengäste sein wird.

Apropos Gäste: Mit dem DJ-Duo 2:tages:bart und PEPEs Woodstock Tanzorchester ist gute Stimmung garantiert. Und wie könnte es im Kulturjahr 2024 anders sein, werden die Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024 und die KulturEXPO Anton Bruckner dem Ball der Oberösterreicher heuer ihren Stempel aufdrücken. Kulinarisch werden auch die Feinspitze ihr Zuhause im Wiener Rathaus finden: Regionale Schmankerl und Getränke warten auch in diesem Jahr darauf, verkostet zu werden.

Wer sich die vergünstigten "Early-Bird-Karten" für eines der Ballereignisse des Jahres sichern möchte, kann diese ab Montag, dem 18. 12. unter oberoesterreicherball.at kaufen. Weitere Informationen, etwa zu Gruppenermäßigungen, sind direkt unter info@oberoesterreicherball.at erhältlich.

