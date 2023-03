Ende des Zölibats? Das sagt Oberösterreichs Kirche

Der Zölibat bei Priestern ist in der römisch-katholischen Kirche seit Jahrzehnten ein Streitthema. Am vergangenen Freitag hat Papst Franziskus jenen, die die Abschaffung dieser Vorschrift herbeisehnen, neue Hoffnung gegeben. In einem Interview mit dem argentinischen Nachrichtenportal "Infobae" sagte er: "Es liegt kein Widerspruch darin, dass ein Priester heiraten kann." Der Zölibat, also die Ehelosigkeit aus religiösen Gründen, sei laut Franziskus eine in der westlichen Kirche "zeitliche