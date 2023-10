Ende des Spätsommers: Ab Mittwoch wird es herbstlich

Ist es Zeit, die warme Herbstjacke endlich aus dem Kleiderschrank zu holen, oder ist etwa doch noch das kurzärmelige T-Shirt noch ausreichend? Die derzeit hohen Temperaturen sind auch für Meteorologe Josef Haslhofer von der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG) ungewöhnlich: "Blickt man ins Archiv, so merkt man aber, dass dieses spätsommerliche Herbstwetter aber nicht erst in diesem Jahr auftritt. Im Jahr 2004 wurden Ende Oktober zuletzt in Linz 20 Grad gemessen, im Jahr 2019 haben wir sogar 26 Grad in Windischgarsten verzeichnet - und das am 23. Oktober."

Doch Mitte der Woche dürfte laut Prognosen das Wetter Herbstniveau erreichen, "allmählich müssen wir uns doch vom Spätsommer verabschieden. Denn die Temperaturen steigen nur noch auf Höchstwerte von bis zu 14 Grad. Das würde dem langjährigen Mittel der Jahreszeit entsprechen", sagt Haslhofer.

Sonne setzt sich noch überall durch

Doch ehe das herbstliche Wetter in Oberösterreich einzieht, sind mit Montag und Dienstag zwei spätsommerliche Tage zu erwarten: Während Montagvormittag noch stellenweise Nebel im Donauraum zu erwarten ist, setzt sich spätestens zu Mittag die Sonne überall durch. "Aufgrund des Föhns erreichen die Temperaturen Werte von 14 bis 20 Grad, Montag ist sicherlich der schönste Tag der Woche", sagt der GeoSphere Austria-Meteorologe.

Auch der Dienstag bleibt angenehm warm, wobei sich die Sonne nur zeitweise gegen die kräftigen Wolkenschichten in Oberösterreich durchsetzen kann. "Am Nachmittag kann es vereinzelt ein bisschen tröpfeln, nennenswerte Niederschlagsmengen sind aber nicht in Sicht." Im Bergland ist an diesen beiden Tagen mit Windböen von bis zu 80 km/h zu rechnen, die Schneefallgrenze liegt auf 2000 Metern. "Es gibt also die Möglichkeit, Schnee zu sehen, man muss nur relativ weit nach oben", sagt der Meteorologe.

Herbst wie aus dem Bilderbuch

Ab Mittwoch ist laut derzeitigen Prognosen das Spätsommerwetter vorbei: Es wird wechselhaft, die Sonne setzt sich kaum gegen die dichten Wolken durch, die Temperaturen bewegen sich zwischen elf und 16 Grad - auch am Nationalfeiertag. "Für all diejenigen, die die Herbstferien mit Drachensteigen beginnen wollen, sind wohl Donnerstag und Freitag die idealen Tage: Buntes Laub, herbstliche Temperaturen, ein kräftiger Westwind - Bedingungen wie aus dem Bilderbuch", sagt Haslhofer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger