Empörung in Heiligenberg: Spendengeld aus Aufbahrungshalle gestohlen

Die Polizei bestätigte der APA einen entsprechenden Medienbericht. Man gehe davon aus, dass mindestens 600 Euro in dem Gefäß waren.

Im Ort sorgte die Tat für Empörung: Trauergäste hatten Geld - teils in Kuverts mit persönlichen Worten an die Trauerfamilie - in die Box gelegt, um dem 16-jährigen Sohn des Verstorbenen unter die Arme zu greifen. "Wer tut so etwas?", zeigte sich eine Pfarrgemeinderätin gegenüber der Zeitung fassungslos. Die Polizei geht davon aus, dass der Diebstahl am 25. Juli zwischen 6:00 und 8:00 Uhr begangen wurde.

Lesen Sie auch: Bekanntes Wirtshaus bei Großbrand in Eschenau zerstört

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.