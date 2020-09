Emotionaler Auftritt im TV: So geht es Schirin Bogner heute

Schirin Bogner kommt 1985 in Aschach an der Donau zur Welt - als eines der ersten Babys in Österreich, das mit dem AIDS-Erreger HIV geboren wird. Ihre Eltern sterben früh, das kleine Mädchen wächst bei der Großmutter in Aschach auf. In dem Ort spricht sich ihre HIV-Infektion schnell herum, viele Menschen distanzieren sich von ihr, auch ein Kindergartenplatz wird Schirin Bogner verweigert. Sie sei eine Gefahr für die anderen Kinder, heißt es. Als Schirin Bogner zehn Jahre alt ist, bricht die Krankheit aus. Das Kind muss zahlreiche Medikamente zu sich nehmen, später künstlich ernährt werden- eine Zeit lang wog Schirin nur noch 26 Kilo.

Das RTL-Magazin "Stern TV" begleitet die junge Oberösterreicherin und ihre Großmutter über viele Jahre, Schirin wird zum Stammgast bei Moderator Günther Jauch. "Die anderen Kinder behandeln mich, als wenn ich kein Mensch wäre", sagt das kleine Mädchen damals in die TV-Kamera. Mit acht Jahren erzählt es im Studio von seinen großen Plänen: "Ich möchte 100 Jahre alt werden."

Schirin Bogner als kleines Mädchen bei "Stern TV" Bild: Screenshot TVnow

Am Mittwochabend, zum 30-Jahr-Jubiläum der Sendung, war Schirin Bogner, inzwischen 35 Jahre alt, wieder bei "Stern TV" zu Gast. In der Liveshow berichtete die Oberösterreicherin, die mittlerweile in Frankfurt lebt und eine Ausbildung als Hundetrainerin macht, über ihren Gesundheitszustand.

Sie sei schmerzfrei und nicht mehr infektiös, sagte Bogner, das Virus liege unter der Nachweisgrenze. "Den Gedanken an das Sterben gab es nicht. Ich bin auch heute noch an dem Punkt, wo ich mich frage, was hat dazu beigetragen, dass ich heute noch lebe", so die 35-Jährige. Allen schlechten Prognosen zum Trotz habe sie "einfach viel Glück" gehabt, von den richtigen Ärzten behandelt worden zu sein und die richtigen Medikamente bekommen zu haben.

Auf Facebook erzählt Schirin Bogner über ihren Besuch bei der RTL-Sendung:

