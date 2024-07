EM-Achtelfinale: Tausende Fans bei Public Viewings in Oberösterreich

Es wird lautstark angefeuert, mit der eigenen Mannschaft mitgefiebert und mitgelitten: Über regen Zulauf freuen sich die großen und kleinen Veranstalter von Public Viewings in Oberösterreich am Dienstagabend. Tausende österreichische und türkische Fans fanden sich vor den riesigen Leinwänden auf öffentlichen Plätzen und in Lokalen ein, um ihrer Mannschaft bei EM-Achtelfinale die Daumen zu drücken – ein Blick auf die Stimmung im Land.

Das könnte Sie auch interessieren: EM-Achtelfinale: Gegeneinander spielen, aber gemeinsam feiern

An die 3.000 Fans wurden beim großen Public Viewing am Welser Stadtplatz erwartet. Gegen 19:30 Uhr füllten sich sowohl der österreichische als auch der türkische Fan-Sektor vor dem Rathaus zusehends:

In Wels gab es eigene Sektoren für die österreichischen ... Bild: vaba

... und für die türkischen Fans. Bild: vaba

Optimismus herrschte beim OÖN-Public Viewing am Wieserfeldplatz in Steyr, wo Leo Möselberger im Gespräch mit den OÖN seine ganz genaue Vorstellung vom Ausgang des Spiels kundtat:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Volle Hütte" erwartete Bernhard Hofinger, der das Public Viewing im "Rohbau" in Mehrnbach (Bezirk Ried im Innkreis) organisiert, für den Abend. Er traut dem ÖFB-Team einen Sieg zu, wie er im Gespräch mit den Innviertler Nachrichten sagt:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Optimistisch zeigt sich vor dem Spiel auch der Rieder Gerald Emprechtinger, der Österreich im Viertelfinale sieht:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Lesen Sie dazu auch: EM-Achtelfinale gegen die Türkei: So tippen die Oberösterreicher

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Ausgelassen war die Stimmung in Leipzig selbst, wo tausende Österreich-Fans am späten Nachmittag lautstark singend durch die Straßen zogen. Schätzungen zufolge sind 6.000 bis 10.000 Anhänger des ÖFB-Teams nach Deutschland gereist.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper